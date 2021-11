WSJ: Hoogu kogub töölt ära tulemise ja ettevõtjaks hakkamise laine

Tööministeeriumi andmetel on pandeemia algusest alates ettevõtjaks hakanud 500 000 uut inimest, tõstes koguarvu 9,44 miljonile. Number on kõrgeim alates finantskriisiaastast 2008, kui läinud suvi välja arvata. Iseendale tööd andvate ameeriklaste arv on seega kasvanud 6%, samal ajal kui USA tööhõive tervikuna on pandeemiaeelsest tasemest ligi 3% madalam.