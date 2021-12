WSJ: Mida nüüd selga panna? Käimas on pandeemiline kapipuhastus

Varsti saab juba kaks aastat rohkem omaette olemist. Elu on meenutanud koopas istumist, dressipükste ja sääristega. Laps sai sünnitatud ja olulised asjad ümber mõeldud. Varsti on vana-aastaõhtu ja siis tuleb paar korda nädalas kontoris käima hakata. Kõigele sellele mõeldes jõuab järjest enam kohale, et pandeemiaeelne garderoob pole paljuski enam «see, kes ma tegelikult olen».