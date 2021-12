WSJ: Mida Powell ei öelnud ja mida Powell ei teadnud

«Nojah, esiteks, ma arvan, on meie poolt artikuleeritud test[i tingimused] nüüd selgesti täidetud. Teil on absoluutselt õigus, inflatsioon on olnud tublisti üle 2% piisavalt kaua, et kui mõned aastad tagasi vaadata, siis on keskmine inflatsioon 2%. ... Kõnealusesse episoodi sisenedes see nii ei olnud – mitu aastat oli mööda läinud sellest, kui meil inflatsioon 2% juures oli. Seega, ma arvan, et sõnal «mööduv» (ingl. k. transitory) on eri inimeste jaoks eri tähendus. Meie kaldume seda kasutama, kui tahame öelda, et ta ei jäta permanentset märki kõrgema inflatsiooni näol. Ma arvan, et ilmselt on õige aeg see sõna pensionile (või erru – toim) saata ning üritada selgemini selgitada, mida me mõtleme.» Selle kõige suust välja saamiseks läks Powellil umbkaudu 45 sekundit.