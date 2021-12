WSJ: Fookuses on Apple’i iPhone’i mantlipärija

Tegevjuht Tim Cook on liitreaalsusest rääkinud juba niivõrd kaua, et sammu potentsiaalne kaalukus Apple’i enda ja terve tehnotööstuse jaoks võib me mõtetes hajuma hakata. Sõltuvalt eksperdist, keda sa parasjagu kuulama juhtud, on ARi (inglise keelest, augmented reality – toim) saatuseks üks kahest: pakkuda veel ühte teed internetti, või hõlmata see tervenisti ning kujuneda peaväravaks metaversumisse, mida mitmed firmad praegu omaenda sõnutsi ehitavad. Olgu kuidas on, AR-peakomplekti turg võib kujuneda tohutult suureks ning arvukad faktorid (vilumus kiipe teha ning ustavate äpiarendajate armee) paistavad osutavat sellele, et just Apple oskaks oma AR-ärile kärmelt kaitsevalli ümber ehitada, just nagu iPhone’ile.