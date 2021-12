WSJ: Covid-19 tõttu surelikkust tunnetavad millenniumilapsed on hakanud kirjutama testamente

Üha sagedamini võtavad juristide ja finantsnõustajatega ühendust noored, kes tahavad oma asjad korda seada. Juhuks, kui nad ootamatult surema peaksid. Kolmkümmend kaks protsenti testamendi koostanud 35-aastastest või noorematest täiskasvanutest tõid põhjuseks Covid-19 pandeemia, näitas õigusdokumentide koostaja LegalZoomi 2020. aastal läbiviidud uuring. Hoolekandeteenistuse Caring.com andmetel on tänavuse seisuga testamendi kirjutanud 27% inimestest vanuses 18-34. Aastal 2019 oli vastav näitaja 18%.

Suurimaks noori inimesi testamenti kirjutama panevaks ajendiks on võimalus, et nad ise või keegi pereliikmetest haigeks jääb. Juristide ja nõustajate sõnutsi on suurenenud huvi taga teisigi tendentse, mida millenniumilapsed varem kogenud pole – nagu teravalt tõusev inflatsioon.