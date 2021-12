WSJ: Kuidas andmeplahvatusest aru saada

Maailma mastaabis on failid sinu telefonis aga kui tolmukübe. Inimesed, ettevõtted ja valitsused genereerivad andmeid vaat et astronoomilises koguses – selle kõige kirjeldamiseks tuleb käiku lasta ülipikad nulliread ja salateadmisi eeldavad terminid. Tehnoloogiauuringute firma IDC andmetel loodi või kopeeriti läinud aastal umbes 64 zetabaiti. Ehk siis 64 ja selle taga 21 nulli. Zetabait on miljard terabaiti või triljon gigabaiti.