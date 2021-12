WSJ: Insaiderid müüvad mühisevas turutõusus ja maksukirve kartuses ajaloolise innukusega aktsiaid

Hetkeseisuga on tänavu aktsiamüügist üle 200 miljoni dollari teeninud 48 tippjuhti ehk ligi neli korda rohkem insaidereid ajavahemiku 2016-2020 keskmisest, näitab The Wall Street Journali poolt uuringufirma InsiderScore andmetel põhinenud analüüs.

Laines on kaasa löönud sellised supermüüjad nagu kosmeetikamiljardär Ronald Lauder ning Google’i kaasasutajad Larry Page ja Sergey Brin, kes müüsid aktsiaid esimest korda nende nelja või enama aasta jooksul, mil majanduskasv müügikasvu ja kasumeid üles on kütnud. Teised tuntud insaiderid nagu Walmarti pärijad perekond Walton ja Facebooki emafirma Meta Platformsi tegevjuht Mark Zuckerberg on senist müügitempot aga kiirendanud ning võivad peatselt purustada oma hiljutised arvulised rekordid.