WSJ: Kuninglik kinnisvara – ema ja poja miljardi dollari portfellid

Kõikidele nendele kodudele konkreetse hinna määramine pole kerge, ning mõnel puhul polegi seda ilmselt võimalik teha. Enamikku neist pole ju iial müüdud, vaid nad on lihtsalt põlvest põlve pereringis käest kätte käinud. Oma privaatsust kaitseb perekond kiivalt ning keeldub kommenteerimast isegi selliseid elementaarseid asju nagu mõne erakodu suurus. Ekspertide ja kinnisvaraagentide arvates on perekonna otsene või kaudne kinnisvaraomand väärt kindlasti miljardeid, mitte miljoneid dollareid. Kuninglike rahaasjade ekspert ja kuninganna varandusest pajatava raamatu «Royal Privilege: The Queen’s True Worth» autor David McClure usub, et kuninglikkuse «muinsuskaitseline» lisaväärtus tõstaks kõnealuste objektide hinna võrreldavate varadega – mida tihtilugu ei eksisteerigi – kõvasti kõrgemaks.