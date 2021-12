WSJ: Ukraina kriis kui Putini pluss

Esiteks on Ukraina Venemaal populaarne teema. Paljud venelased hoolivad Ukrainast palju rohkem, kui hiinlased Taiwanist. Ning Taiwaniga kõrvutades on Ukraina suurem ja majanduslikult olulisem – kokku üle 300 aasta Vene impeeriumi ja Nõukogude Liidu lahutamatu osana peavad paljud venelased Ukrainat oma tsivilisatsiooni hälliks. Pikka ja inetut sõda Ukrainas enamik venelastest loomulikult ei soovi, kuid kõva keelepruuk Ukraina suunal ning rahvusvahelise tähelepanu tõmbamine Venemaa emotsioonidele on paljude venelaste arvates just see, mida riigipea tegema peaks.