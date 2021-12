JPMorgan Chase logo New Yorgi börsil 16. augustil 2019. FOTO: RICHARD DREW/AP

JPMorgan Chase on saavutamas kokkulepet 200 miljoni dollari suuruse trahvi tasumise asjus ning on nõus tunnistama, et pole jälginud töötajate sõnumeid nagu kord ja kohus. Tegemist oleks esimese seesuguse lahendusega keset tõsisemaid uurimisi pankade kontrolli kohta maaklerite vestluste üle.