WSJ: Meedia ei väsi lootmast rahasajule Build Back Better

Niivõrd paljude väärikate kandidaatide hulgast on keerukas valida, milline oleks kõige ebaproduktiivsem ja sõgedam sihtkategooria selles multitriljoni-dollarilises inflatsioonivabrikus nimega Build Back Better. Siiski leidub Bideni sotsiaal- ja kliimaeelnõu pikas mittevajalike riigikulutuste loetelus lahter, mis paistab kehastavat kogu paketi irdumist Ameerika peamistest probleemidest. Kui paljude valijate arvates on meie ühiskonna häda selles, et meediatööstus piisavalt riigiabi ei saa?