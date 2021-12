WSJ: 2022. aastal tagasi kontorisse

Kurb küll, aga nüüd nad kirjutavad, et tõhusdoosid vähendavad omicroni tõsidust ning et Pfizeri uus Paxlovid-pill toimib, nii et enamik meist kamandatakse aastal 2022 kontorisse tagasi. Kuid äkki oleme me värskelt haavatavad terve haiguste armee suhtes, ning sinna otsa veel kõik need ammuunustatud ebamugavused? Elutempo on tormakas. Kes teab, kui hästi me kaasas püsime.