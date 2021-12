WSJ: Kuidas rääkida bossile läbipõlemisest (karjääri kihva keeramata)

Üle poole Conference Boardi poolt septembris küsitletud töötajaist ütles, et nende vaimne tervis on pärast pandeemia tulekut halvenenud. Põhisüüdlastena nimetati töökoormuse kasvu ja piirjoonte hägustumist. Koondamiste kiiluvees on firmad jätkanud kõhnemate koosseisudega ning kuna viimasel ajal on tööturult lahkutud lainetena, jäi jääjatele rohkem teha. Ligi kaks aastat väldanud globaalne tervisekriis on paljude jaoks juba liig mis liig – ning ühtlasi on sellest ka kergem rääkida.