WSJ: Kõikide energiahirmude summa

Kes küll selgitaks Euroopale, kuivõrd vale ajastu nad tuumaenergia ja fossiilkütuste tümitamiseks valinud on. Suudavad ehk sealsed poliitikud oma vea veel õigeaegselt ära parandada? Alternatiivse energia tulihingeliselt omaks võtnud ning nüüd Venemaa energiaimpordi vähenemisega silmitsi seisvaid eurooplasi võib pikavõitu talv ees oodata. Ameerikas on Bideni administratsioon aga järsku taibanud, kui tarviline vara on kohalik fossiilkütus. Kuigi nad samal ajal selle sandistamiseks suurt kulukava läbi suruvad.