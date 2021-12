WSJ: Hiidaktsiad on põhjus muretsemiseks

Nüüd, mil viis Ameerika firmat äsja selle hämmastava turuväärtuse ära puudutasid ning üks neist – Apple – lausa 3 miljardit noolib, tuleks investoritel küsida, mida see nende portfellide jaoks tähendab. Pretsedendid pole just julgustavad.

Üheks ilmselgeks põhjuseks on, et isegi passiivsed investorid panustavad järjest enam käputäiele aktsiatele, mis äpardunud toote või regulaatorite rünnaku suhtes haavatavad on. Kasulik oleks mõtelda niipidi, et osta tuleks terve äri. Kas sa tahaks omada iPhone’ide tootjat või meeldiks pigem olukord, kus sulle kuuluksid nii McDonald’s, Walmart, AT&T, Philip Morris, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, JPMorgan Chase, Starbucks, Boeing, Deere kui American Express? Väga palju peaks ühekorraga valesti minema, et selline kirju kamp esmaklassilisi aktsiaid põhja lasta.