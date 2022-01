WSJ: Volditav telefon. Lõpuks ometi cool?

Lõunakorealaste Samsungi ponnistustest hoolimata jätavad volditavad telefonid tänaseni pigem nišilelu mulje. Kuid on märke, et midagi liigub. Samsungi sõnutsi ületas Galaxy Z Fold 3 ja Z Flip 3 müük pärast augustikuist lansseerimist vaid ühe kuuga kõikide nende «voldikute» kogunumbri aastal 2020. Aasta 2021 kokkuvõttes pandi tehastest teele eelneva aastaga kõrvutades neljakordne volditavate telefonide kogus. Samsungi turuosa voldikuturust oli laias laastus 84%, väidab Counterpoint Research.

Küllap on ostjaile meeldinud taskukohased hinnad: Galaxy Z Flip 3 maksab umbes 1000 dollarit ehk samasse kanti kui teised peenemad nutifonid nagu iPhone 13 Pro. Galaxy Z Fold 3 maksab umbkaudu 1800 dollarit, kuid seda on eelkäijatest vähem. Esimene Galaxy Fold maksis 2019. aastal 2000 dollari ringis. Lisaks on Samsung mõned varasemad hädad jutti ajanud – ekraanid tugevamaks ja hinged paremaks teinud.