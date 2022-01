WSJ: Kas sinu probleemide esikümme kätkeb kliimamuutust?

Äsjasel lõunasöögil leidsin end kahe teineteisest möödarääkiva härrasmehe vahelt. Vabariiklikum kurtis, kuidas meil on piiride pidamisega pahasti. Demokraatlikum torkas, et «ei mahu mulle pähe, et sa illegaalide pärast pead valutad. Mul pole nad esikümneski mitte». Et tore tüli tühja ei läheks, suskasin ma vahele, et mis siis esikohal on. «Kliimamuutus,» teatas ta. Ei saanud mina mitte vaiki jääda: «Tõesti või? Enne kaost koolides? Kodutuid? Opioide? Struktuurset tööpuudust? Hiinat?» «Jep, järgi teadust!» Appi, ta on vist viimast ulmekat dokumentaaliks pidanud…