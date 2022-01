WSJ: Euroopa auraval süsinikuturul on piiriks vaid poliitika

Euroopa Komisjoni heitmekaubandussüsteem ehk HKS on maailma suurem reguleeritud saastekvootidega kauplemise turg. Igal aastal peavad Euroopa saastajad teatud valdkondades, eriti energiatootmises, lunastama krediidi ehk kvoodi iga nende poolt atmosfääri paisatud süsinikdioksiidi tonni kohta. Eraldatavate krediitide kogus kahaneb, ülejäänud lähevad oksjonile. Alguses olid turuhinnad nigelad, kuid alates 2018. aasta reformist on nad tõusuteel. Teisipäeval läksid krediidid kaubaks 82 euroga, mis on aastataguse 34 euroga kõrvutades kenake hüpe.