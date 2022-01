WSJ: Energiasõltuvus seob Euroopa käed USA-Venemaa kriisis

Pärast Washingtoni ja Moskva Ukraina-läbirääkimiste läbikukkumist jätkasid USA, Venemaa ja Euroopa ametnikud oma kõnelusi eile Viinis, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) laua taga. Ukraina näol on tegemist olulise transiitriigiga Vene gaasi voolamisel Euroopasse. Pingete keskmes on Venemaa poolelt Ukraina lähistele koondatud enam kui 100 000-pealine sõjaväekoosseis. Invasiooniks valmistumist Ukrainasse on Venemaa eitanud.