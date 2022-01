WSJ: Poliitskandaalid kui viis Covidi-liialduste lõpetamiseks

Suurbritannia peaminister Boris Johnson 19. aprillil 2021 Wolverhamptoni pubis The Mount Tavern maski ja õllekese tagant kaamerasse vaatamas. FOTO: JACOB KING/AFP

Poliitikutele on halb uudis see, et peatselt võivad paljud neist Boris Johnsoni teed minna. Ärge pange imeks, kui poliitilised skandaalid drakoonilistest pandeemiapoliitikatest taganemisel vahendiks ja mitte vahejuhtumiks kujunevad.