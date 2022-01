WSJ: Euroopa Liit – lõhed väljas ja sees

Ligi kaks aastat kriisivõitlust on blokki toimimas hoidnud. Ühiselt on tulnud pingutada sisepiiride lahtihoidmise nimel. Üheskoos on vaktsiine kokku ostetud ning üleliiduliselt on majanduse taastumist rahastatud – esimest korda Euroopa Liidu ajaloos.