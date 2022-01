WSJ: Töötajaid napib. Ja nad naudivad seda väge

Novembris löödi Ühendriikides lauale 4,5 miljonit lahkumisavaldust, mis on kõigi aegade kirjapandud rekord. Majanduses toimuva tagasipõrke tingimustes tunnetavad töötajad võimalust uusi «väljakutseid» otsida, teades et nõudlus nende järele on ajalooline.