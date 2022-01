WSJ: Türgi sai vana rivaali AÜE käest vihmavarjuks 5 miljardit dollarit

Kolmapäeval välja kuulutatud diil aitab veelgi lõdvendada pingeid riikide vahel, kes alles äsja Lähis-Ida külmas sõjas tõtt vaatasid ning tänaseni regiooni konfliktides vastakatel arvamustel on. Ülevõimu pärast regioonis on ragistatud pärast 2011. aasta araabia kevadet, hiljem on seistud eri poolel Liibüa kodusõjas ning Katari blokaadis.