Aastakümneid on arvutiteadlased ja füüsikud spekuleerinud, et nanotehnoloogia nüüd – iga hetk! – meie elu totaalselt ümber kujundab ja terve laine inimkonda päästvaid leiutisi vallandab. Päris nii need asjad läinud pole, kuid tasahilju nanotehnoloogia revolutsioon juba käib.

Tänatud olgu mikrokiip… Sedasama, aastakümnetega täiustatud tehnoloogiat kasutavad insenerid ja teadlased täna mitmesuguste miniatuursete imevärkide valmistamiseks – submikroskoopilistest tulevikuläätsedeni. Sellised nanoskaalas asjandused on end meie ellu ja vidinatesse niivõrd sügavalt sisse söönud, et fakt kui selline vist märkamatuks on jäänud: tegemist on pesuehtsate näidetega nanotehnoloogia revolutsioonist, mida meile viimased pool aastasada lubatud on.