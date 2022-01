WSJ: Meta tutvustas uut AI-superarvutit

Oma uudise edastas Meta blogipostitusena. Sealt võis lugeda, et parasjagu õpetatakse superarvuti abil tehisintellektimudelitele loomuliku keele töötlust ja arvutinägemist. Eesmärgiks on arendada võimed enam kui triljoni parameetriga mudelite koolitamiseks suisa eksabaidi suurustes andmehulkades, mis on laias laastus 36 000 aasta pikkuse kvaliteetvideo maht.