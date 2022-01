Ameerikas on naftatööstuse lobigrupp American Petroleum Institute rõhutanud, et mõistab sanktsioonide rolli välispoliitilise vahendina, kuid palub valitsusel Venemaa suhtes kaalumisel olevate sanktsioonidega täpne ja tähelepanelik olla, et mitte kahjustada Ühendriikide ettevõtete konkurentsivõimet.