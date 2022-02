WSJ: Kuidas olümpia aktsiaturgu mõjutab

Ja see polegi nii opakas soovitus, kui arvata võiks. Vähemalt akadeemilises seltskonnas ollakse juba 15 aastat igati kursis sellega, et rahvusvahelised spordivõistlused tirivad globaalseid aktsiatulusid tihtilugu keskmisest allapoole.

Esimene seesugust seost selgitav uuring avaldati maineka teadusajakirja Journal of Finance’i veergudel aastal 2007 pealkirja all «Sports Sentiment and Stock Returns» (spordimeeleolud ja aktsiatulud – toim). Autoriteks olid Alex Edmans Londoni ärikoolist, Diego García Colorado Boulderi ülikoolist ja Oyvind Norli Norra juhtimiskoolist.