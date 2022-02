WSJ: Kas sotsmeedia võib sõja käiku muuta?

Cornelli ja Harvardi ülikooli hokilahingud on legendaarsed. Harvardi fännid tavatsesid maakate mõnitamiseks kantrimuusikat plõnnida ja väljakule heina loopida. Kättemaksumeetmena viskas Cornelli rahvas platsile kalu – ja viskab siiani, kuigi nad pääslas läbi otsitakse – ning aheldas Harvardi värava külge elusa kana. Just äsja sai juttu puhutud värske vilistlasega, kes kaasaegsemaid meetodeid selgitas. Kursuse pealt leiti kenad plikad, kelle piltidega sotsiaalmeedias libakontod avati. Varsti oligi «sõprade» ringis Harvardi väravavaht, kes oma eraelust üksikasju jagas. Kui siis litter juba mängu oli visatud, piinas publik puurivahti küsimustega tädi Mollyst ja koer Muffinist ning avaldas häälekalt kaastunnet, et järjekordne tütarlaps ta maha jättis. Ajades vaesekese sootuks segadusse. PsyOp missugune!