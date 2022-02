Selline on Zelenskõi valitud kurss. 44-aastane endine koomik, kel enne valimisvõitu poliitilist kogemust polnud, üritab tõrjuda nii Venemaa agressiivsust kui ka Ameerika vastureaktsiooni. Keset kahe suurjõu kanakitkumist on Zelenskõi kaljukindel, et oskab invasiooni omaenda tingimustel ära hoida. Närvipinges rahvas näib oma südames küsivat, kas tal on õigus.