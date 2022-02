Kuid isegi sohva moraalsest mugavusest meenutavad Pekingi mängud – taustaks Xi Jinpingi siserepressioonid, välisreporterite häkkimine, Hongkongi allaneelamine ja Putiniga avatseremoonia eelõhtul sõlmitud demokraatiavastane pakt – natuke liiga elavalt 1936. aasta Münchenit, et teleka ees istumist ära teenida.

Telespordi boikottimine on mulle juba justkui harjumuseks kujunenud. Peamiselt on need mu nähtamatud pingutused suunatud profispordisse põikpäiselt poogitud poliitilise korrektsuse vastu. Millest ma vaba olla tahan. Mullu hülgasin ma palliplatsi («Jah, boikottige pesapalli») pärast seda, kui liigapealik Rob Manfred uhkeldades All-Starsi mängu Atlantast ära viis, kantuna ärisektori kriitikatulvast Georgia valimiseelnõu vastu. Lihtne oli lahkuda. Oli ju Manfred mõned kuud varem mu oma kodulinna tiimil Clevelandi Indiansil sajandivanuse nime välja vahetada kamandanud. Sina ei pea mitte «indiaanlane» olema!