Nagu me kõik, on professionaalsed investorid veetnud viimased nädalad vaieldes Vene vägede koondumise üle ümber Ukraina. Lääne ametnikud on väitnud, et tegemist on eelmänguga invasioonile, mis juba sel nädalal aset võib leida. Moskva kinnitab, et asi pole sugugi nii. Praegu paistab, et kuni reedeni turud sõjaohtu eriti tõsiselt ei võtnud – erandiks ehk sõjatööstuskompleks, mille aktsiad pärast mõnda aega kestnud mannetust kergelt kosunud on.