Viimastel kuudel on USA luure viljad ja vajakajäämised otsekui vitriinile riputatud. Avalikult on Bideni administratsioon lugenud rahvale luureandmeid Venemaa võimalikust tungimisest Ukrainasse ja Kremli kavadest sekkumiseks ajendit tekitada.

Läinud detsembris kandis USA luure ette, et 2022. aasta algupoolel saavutab Vene vägede arv Ukraina lähistel 175 000 sõduri ehk 100 taktikalise pataljoni taseme. Täna rehkendavad nad, et sõdureid on umbes 150 000 ja pataljone 105.