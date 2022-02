WSJ: Miks Putin Lääne üle kavaldab

Siiski on see kaitsev, mitte otsustav saavutus. Nagu Putin oma esmaspäevases kõnes demonstreeris, on ta jätkuvalt juhiistmel ning vastasseisu järgmise staadiumi määrab tema, mitte meie. Venemaa, keda Lääne liidrid aastakümneid pilkasid ja mõnitasid («riigiks maskeerunud bensujaam», nagu ütles senaator John McCain), on Euroopas diplomaatilise ja militaarse initsiatiivi haaranud ning praeguse seisuga on Lääs selle suhtes jõuetu. Me ringutame käsi, pakume Putinile mahasõiduradu ning loodame, et meie kirjeldused hoolikalt kalkuleeritud potentsiaalsetest sanktsioonidest teda meelt muutma imponeerivad.