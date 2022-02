WSJ: Mida tähendab Venemaa Ukraina-invasioon investoritele?

Seekord kuulutavad kahurid aga halbu sõnumeid mitte ainult ukrainlastele, vaid ka investoreile. Krimmi võtsid Lääne poliitikud kui järjekordset detaili Vene mõjusfääri kujunemises. Ühel pulgal Gruusiaga, kuid mitte põhjusena liigseks elevuseks – aastani 1954 oli see ju nagunii Venemaa. Invasiooniga Ukrainasse on teisiti ning see paneb realistlikult mõtlema, mida tähendab majanduslik sõltuvus autokraatidest ja diktaatoritest, kes Läänt vaenlaseks peavad.