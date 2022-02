Mis liiki tuumarelvi Venemaa omab?

Venemaal on üle 1500 paigaldatud lõhkepea ning ligi 3000 reservis, näitab aatomiteadlaste bülletäänis Bulletin of the Atomic Scientists avaldatud analüüs. Oma lõhkepeade käikulaskmiseks on Venemaa investeerinud erinevatesse meetoditesse nagu maismaal paiknevad ballistilised raketid potentsiaaliga jõuda Ühendriikideni, allveelaevadele paigutatud raketid ning lennukitelt tulistatavad raketid.