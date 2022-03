WSJ: Kuidas Venemaa Ukraina-invasioon paari päevaga maailma muutis

Invasioon on toonud kaasa pretsedenditu Moskva-vastaste majandussanktsioonide paketi Lääne jõudude ja nende liitlaste poolt. USA ja Euroopa on näidanud üles ootamatult tugevat üksmeelt. Euroopa Liit, mis Venemaa tõelise ohu suhtes aastaid hajali oli, on tegutsenud tempokamalt ja otsustavamalt kui mitme aastakümne jooksul.