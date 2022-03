WSJ: Sanktsiooniveski jahvatab. Samal ajal võtab sõja vastu sõna ridamisi oligarhe

Viimastel päevadel on oma sõjavastaseid vaateid viksinud terve plejaad Vene ärimehi. Sanktsioonidest seni säästetud oligarh Roman Abramovitši sõnutsi aitab ta parasjagu Ukrainal Venemaaga rahukõnelusi pidada. Vene Tinkoff panga miljardärist asutaja Oleg Tinkov toonitas oma tööd laste heaks ning soovis, et sõdu ei oleks. Sanktsioonid pole puudutanud ka teda. Juba varasemast Ameerikas sanktsioonid kaela saanud toormemagnaat Oleg Deripaska kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, et «rahu on väga oluline».