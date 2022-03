WSJ: Kui Vene valuutareservid polegi päriselt raha, siis ootab maailma paras šokk

«Mis on raha?» Küsimus, mille üle majandusteadlased juba sajandeid pead on murdnud. Pärast Vene keskpanga reservide blokeerimist on teema suurriikidel taas päevakorras, eriti Hiinal. Maailmas, kus välisaktivate akumuleerimist riskantseks peetakse, on sõjalised ja majandusblokid üksteisest kaugenema määratud.