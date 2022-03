WSJ: Venemaa metallihiid, mis võib sanktsioonide jaoks liiga suur olla

Siiamaani pole USA ja nende liitlased sanktsioone kehtestanud ei ettevõttele ega selle oligarhist tegevjuhile. Tegemist on kujuka näitega valitsuste dilemmast: kuidas karistada Venemaad, kahjustamata omaenda ligipääsu kriitilistele toormetele.

Kogu maailma aastasest niklitoodangust annab Nornikel ligikaudu 5 protsenti, pallaadiumi puhul on vastav number suisa 40. Nikkel on oluline koostisosa elektriautode akudes, pallaadiumi pannakse katalüüsmuundureisse ja pooljuhtidesse. Nornikel ehk Norilski Nikkel on tuntud ka elektrijuhtide, nagu koobalt ja vask, tootmise poolest.