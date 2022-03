WSJ: Legendaarse Lada tootmine seiskus

Nagu töö takerdumine näitab, on Lääne poolt Venemaa Ukraina-invasiooni kiiluvees kehtestatud sanktsioonid hakanud endast tunda andma. SWIFT-süsteemist väljaarvamine on tehingud varustajatega Vene firmadele keerukaks teinud. Tarneahelad, eriti Ukraina kaudu, on katkenud ning rubla devalveerumine on välismaal valmistatavad autoosad venelastele kallimaks muutnud.