WSJ: Euroopa kaalub elektrihinna alandamiseks hädameetmeid

Ukraina konflikt on Euroopa energiatarnete haavatavuse erilise selgusega välja joonistanud ning pannud paljud muretsema, et Moskva võib impordikraanid kinni keerata. Samuti peljatakse stsenaariumi, kus Ukraina kaudu Euroopasse kulgevad transiiditorud kahjustada saavad. Hirmud on energiahinnad järsule tõusule tõuganud, millest omakorda on hoogu saanud mured inflatsiooni ja majanduskasvu pärast.