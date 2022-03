WSJ: Kantsler Scholz võiks päästa Saksamaa ja Euroopa

Kantsleri kavatsuste kondikava on nüüdseks üldteada ja palvetagem, et see teoks saaks. Varustuse ostmiseks ja uuendamiseks tahab Berliin tekitada 100 miljardi eurose erakorralise kaitse-eelarve, sama hooga tõotati isegi ületada NATO liikmetelt eeldatavaid 2-protsendilisi kaitsekulutusi sisemajanduse kogutoodangust igal aastal. Energiat hakkab Saksamaa kohtlema kui riikliku julgeoleku küsimust ning võtab ette võõrutusprotsessi Vene gaasist. Valitsusfiguuride väljaütlemiste valguses on ilmne, et see tähendab ka söe hülgamise ja (võib-olla ka) tuumaenergiast taandumise uuesti läbi vaatamist Saksamaal.