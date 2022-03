WSJ: Swedbank kutsuti Eestis rahapesu asjus ülekuulamisele

Eesti keskkriminaalpolitsei eriuurija on teavitanud Swedbanki, et nende osakond Eestis on kutsutud kahtlusalusena ülekuulamisele, teatas laenuandja esmaspäeval pressiteate vormis. Eesti uurijad üritavad teha kindlaks, kas Stockholmis baseeruv finantsinstitutsioon on osalenud rahapesus ja tegelenud ka teiste kriminaalsete asjadega.