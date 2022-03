WSJ: Sõda, pandeemia, inflatsioon… Turud on plindris, kui narratiivid põrkuvad

Häda on selles, et ootamatult on samavõrd aktuaalsed mitu lugu. Turgude Ukraina sõja fookusse sekkuvad Shenzheni Covidi-lockdown'ide mõju tarneketile, inflatsiooni talitsema lippava Föderaalreservi peatne pistrikustumine ning hinnatõusust tümitatud tarbijameeleolude riskid reflatsiooni-stoorile.