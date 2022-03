WSJ: Söeaktsiad sütitavad südameid

Väga pikas perspektiivis on söe väljavaated siiski tumedad. Kuid kuna kogu ilmamaa on ärganud energiajulgeolekule ning söetarnetesse on viimastel aastatel vähe investeeritud, võivad söehinnad – ja söekaevurite aktsiahinnad – kõrgele jääda veel kauaks.

Viimase aastaga sööstsid Newcastle’i söefutuurid 90 dollarilt tonnist märtsi alguseks 440 dollarile. Hetkel lähevad need kaubaks 350 dollariga. Teravalt on tõusnud ka Peabody Energy, Whitehaven Coali, Glencore’i ja Arch Resourcesi aktiad. Mitmed söeaktsiad on läinud aastaga kahe- või kolmekordistunud. Peabody omad on üleval enam kui 400 protsenti.