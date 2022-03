WSJ: Lääne sanktsioonid nurjasid Venemaa katse jõuda isemajandamiseni

Ka prestiižiprojektid ei pääse välismaiste komponentideta. Suhoi Superjet 100 on küll tehtud Venemaal, aga pool selle osade maksumusest läheb importdetailidele, nagu näiteks mootorid.

Venemaa püüdis aastaid end imporditud kaupadest lahti harjutada, et kindlustada oma majandust Lääne sanktsioonide vastu.

Nüüdseks on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kehtestatud sanktsioonide mõjust näha, et Moskva katsed ei kandnud vilja. Venemaa jätkuv sõltuvus impordist tähendab, et tal seisab ees valus majanduslik kohanemine.