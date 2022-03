WSJ: Ukraina õhutõrje kujunes üllatuslikult trumpkaardiks Venemaa vastu

Ukraina sõjavägi kasutab lapitekki, mille moodustavad Nõukogude-aegsed õhutõrjepatareid, mis pärinevad 1980ndatest, ja moodsad õlalt lastavad raketid, mille on tarninud USA ja teised lääneriigid, ning tekitab sellega Venemaa ründelennukitele ja helikopteritele raskeid kaotusi. USA ja teised kiirustavad appi täiendavate õhutõrjesüsteemidega uuendamaks Ukraina arsenali, et Venemaad edasi karistada.

See on kaasa toonud vähemalt ajutiselt mõningase pausi Vene õhuoperatsioonides, ütlesid Ukraina sõjaväe esindajad. Vene ametiisikud on viimastel päevadel aina enam rõhutanud tiib- ja ballistiliste rakettide kasutamist Ukraina sihtmärkide ründamiseks.