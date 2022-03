WSJ: Venemaa nafta- ja maagaasisektor hakkab tajuma sanktsioonide hambaid

USA ja Kanada on keelanud vähese Vene naftaimpordi, mis neil oli, samas Euroopa Liit kaalub keeldu. Aga enamasti on Lääne sanktsioonid seni vältinud Vene kütuseekspordist valdava osa piiramist. USA ja ELi piirangud on aga juba lõiganud ära Venemaa juurdepääsu rahastusele ja edasijõudnud tehnoloogiale, mida läheb vaja tema vananevate väljade arendamiseks ning hoolduseks.

Lääne energiafirmade väljavool häirib samal ajal suuri projekte Põhja-Jäämerest kuni Vaikse ookeanini. Kauplejad ja pangad on viimastel nädalatel vältinud Vene naftaveoseid. Kõik see ähvardab Vene naftatoodangut, mis moodustab ühe kümnest maailmas pumbatavast barrelist. Teistel sanktsioonide alla jäänud naftariikidel, nagu Iraan ja Venezuela, on olnud raske toibuda toodangut tabanud tugevast löögist, mille sellised piirangud on andnud. Analüütikud hoiatavad, et Venemaal võib minna samamoodi.