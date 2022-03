WSJ: Ukraina kaitse võtmeteguriks on saanud mobiilivõrgu ülalhoidmine

«Meie meeskond parandas regulaarselt seda baasjaama, et anda sinna jäävatele inimestele mingi võimalus oma peredele helistada,» ütles Kyivstari tehnoloogiajuht Volodõmõr Lutšenko. Teenus jätkas tööd varuakudel kuni otsetabamus märtsi algul masti vaigistas.

Ukraina telekommunikatsiooniteenused – iseäranis mobiiliühendused – on avalike andmete, telekomiettevõtete juhtide ja sektori analüütikute hinnangul osutunud kuu kestnud sissetungi käigus vastupidavaks. Lairibaühendusi ja mobiilisignaali hoitakse töös rünnakutest hoolimata ning need ütlevad üles enamasti kõva pommirahe all kohtades.