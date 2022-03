WSJ: Moskva ehitas maksesüsteemi, millele Lääne sanktsioonid ei mõju

2020. aasta seisuga oli Visa ja Mastercardi kaarte Venemaal 197 miljoni ringis. Eesriide taha piiludes selgub siiski, et USA võrgustike süsteemidest need kaardid sealmail ei sõltu. Juba aastaid on nad tehingute töötlemisel kasutanud Vene keskpanga järelevalve all toimivat kodumaist süsteemi.